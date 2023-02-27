При пожаре в частном доме пострадала 53-летняя жительница Башкирии

В Иглинском районе произошел пожар, в котором пострадала жительница деревни Сарт-Лобово. Как рассказали в МЧС по Башкирии, огонь вспыхнул в бревенчатом доме из-за неправильной эксплуатации печи.
В пожаре пострадала 53-летняя сельчанка, которая чуть не погибла от отравления угарным газом. Женщина была спасения сотрудниками МЧС и оперативно передана бригаде скорой помощи.
Предполагаемая причина пожара — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи, сейчас на месте работает дознаватель МЧС России, который устанавливает все обстоятельства произошедшего. Также на месте инструктор профилактики пожаров госкомитета РБ по ЧС.