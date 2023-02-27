Стало известно состояние убившего школьницу 22-летнего студента из Башкирии

В минувшие выходные Башкирию потрясло жуткое убийство школьницы и ее 20-летнего друга. С парой расправился бывший 16-летней девушки - 22-летний студент из Миякинского района республики.

Фото №1 - Стало известно состояние убившего школьницу 22-летнего студента из Башкирии

Трагедия произошла 24 февраля в селе Киргиз-Мияки. Тимур, так зовут подозреваемого, вооружившись ножом, выследил свою бывшую возлюбленную, которая в тот день была с другом Иваном, и жестоко убил их. Затем молодой человек взял отцовскую машину, доехал на ней до своего авто и решил свести счеты с жизнью, выехав на трассе на встречную полосу, однако загубил лишь еще одну жизнь.

Преступник скрылся с места преступления на автомобиле своего отца ВАЗ-2107, а затем он пересел в свою машину ВАЗ-2114 и отправился в Уфу. По дороге он выехал на встречную полосу. Его машина врезалась в легковушку. В результате ДТП пассажир «Гранты» скончался, а оба водителя получили телесные повреждения и были госпитализированы.

МВД Башкирии

Как сообщает издание «Башинформ», сейчас Тимур находится в Раевской центральной районной больнице. У него диагностировано черепно-мозговая травма, переломы рук и ног, ушибы и раны.

«Состояние средней степени тяжести, без динамики»

Минздрав Башкирии

В пресс-службе министерства здравоохранения РБ добавили, что пациент находится один в палате под конвоем.

В ближайшее время молодому человеку изберут меру пресечения. 

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