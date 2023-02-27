Стало известно состояние убившего школьницу 22-летнего студента из Башкирии

Трагедия произошла 24 февраля в селе Киргиз-Мияки. Тимур, так зовут подозреваемого, вооружившись ножом, выследил свою бывшую возлюбленную, которая в тот день была с другом Иваном, и жестоко убил их. Затем молодой человек взял отцовскую машину, доехал на ней до своего авто и решил свести счеты с жизнью, выехав на трассе на встречную полосу, однако загубил лишь еще одну жизнь.