Стало известно состояние убившего школьницу 22-летнего студента из Башкирии

В минувшие выходные Башкирию потрясло жуткое убийство школьницы и ее 20-летнего друга. С парой расправился бывший 16-летней девушки - 22-летний студент из Миякинского района республики.
Трагедия произошла 24 февраля в селе Киргиз-Мияки. Тимур, так зовут подозреваемого, вооружившись ножом, выследил свою бывшую возлюбленную, которая в тот день была с другом Иваном, и жестоко убил их. Затем молодой человек взял отцовскую машину, доехал на ней до своего авто и решил свести счеты с жизнью, выехав на трассе на встречную полосу, однако загубил лишь еще одну жизнь.
Как сообщает издание «Башинформ», сейчас Тимур находится в Раевской центральной районной больнице. У него диагностировано черепно-мозговая травма, переломы рук и ног, ушибы и раны.
В пресс-службе министерства здравоохранения РБ добавили, что пациент находится один в палате под конвоем.
В ближайшее время молодому человеку изберут меру пресечения.