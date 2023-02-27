В Башкирии начали изготавливать гранулы пчелиного воска

О появлении в республике нового производства сообщил на своих страницах в социальных сетях Радий Хабиров. По словам главы республики, на реализацию проекта из Фонда развития промышленности Башкортостана компания «Урал» в 2021 году получила льготный заем в размере 13 млн рублей.