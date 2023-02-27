В Уфе открыли барельеф народному писателю Башкортостана Флориду Булякову

Мемориальную доску разместили в доме по улице Мустая Карима, где с 1997 по 2015 год жил башкирский драматург. Почтить его память пришли деятели искусства, артисты, любители театра и писатели.
Лауреат госпремии Российской Федерации в области литературы и искусства, лауреат госпремии Республики Башкортостан имени Салавата Юлаева, заслуженный деятель искусств республики – это его титулы и высокие награды. Драматургия Флорида Миннуловича сочетает в себе национальный фольклор, неповторимую историю и своеобразный менталитет башкирского народа. Автор более двадцати пьес и первого башкирского сериала. Его драмы-притчи «Реестр любви», «Забытая молитва», трагифарс «Озорница», драма-реквием «Шаймуратов-генерал» и народная комедия «Выходили бабки замуж» очень популярны среди зрителей.
Творчество Флорида Булякова сыграло важную роль в истории Башдрамтеатра имени М. Гафури. С его именем связаны смелые, зажигательные, высокохудожественные творения театра. К примеру, за спектакль «Бибинур, ах, Бибинур» драматург был удостоен госпремии Российской Федерации вместе с режиссёром Рифкатом Исрафиловым, художником Таном Еникеевым и актёром Олегом Хановым.