В Уфе находившийся в федеральном розыске таксист устроил ДТП с пострадавшим

В Демском районе Уфы 34-летний водитель автомобиля Daewoo Nexia врезался в металлическое ограждение. В результате аварии пострадал 42-летний пассажир.

Фото №1 - В Уфе находившийся в федеральном розыске таксист устроил ДТП с пострадавшим

При оформлении ДТП выяснилось, что мужчина не имел водительского удостоверения и осуществлял предпринимательскую деятельность по перевозке пассажиров без специального разрешения. Предъявленные им документы на автомобиль у сотрудников ГИБДД вызвали сомнение в их подлинности, водительское удостоверение числилось за именем другого человека.

пресс-служба ГИБДД по РБ

В ходе проверки выяснилось, что мужчина находится в федеральном розыске за совершение преступления по статье «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость».

Во время задержания водитель пытался оказать сопротивление сотрудникам ДПС. Его доставили в отделение полиции, а машину эвакуировали на спецстоянку.

Фото: ГИБДД по Уфе.

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