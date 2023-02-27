В Уфе находившийся в федеральном розыске таксист устроил ДТП с пострадавшим

При оформлении ДТП выяснилось, что мужчина не имел водительского удостоверения и осуществлял предпринимательскую деятельность по перевозке пассажиров без специального разрешения. Предъявленные им документы на автомобиль у сотрудников ГИБДД вызвали сомнение в их подлинности, водительское удостоверение числилось за именем другого человека.

пресс-служба ГИБДД по РБ