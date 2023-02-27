В Уфе находившийся в федеральном розыске таксист устроил ДТП с пострадавшим

В Демском районе Уфы 34-летний водитель автомобиля Daewoo Nexia врезался в металлическое ограждение. В результате аварии пострадал 42-летний пассажир.
В ходе проверки выяснилось, что мужчина находится в федеральном розыске за совершение преступления по статье «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость».
Во время задержания водитель пытался оказать сопротивление сотрудникам ДПС. Его доставили в отделение полиции, а машину эвакуировали на спецстоянку.
Фото: ГИБДД по Уфе.