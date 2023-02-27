В Башкирии 35-летний электромонтажник из Краснодара выжил после падения с высоты

В Башкирии произошел тяжелый несчастный случай. Как сообщает республиканская Гострудинспекция, 21 февраля 35-летний работник ООО «Монтажно-наладочное управление № 1 Корпорации АК «Электросевкавмонтаж» упал с высоты и травмировался.

Сейчас уроженец Краснодара находится в больнице Салавата, где за ним наблюдают врачи. У пострадавшего диагностированы серьезные травмы: переломы, захватывающие грудную клетку, нижнюю часть спины, таз и конечность.