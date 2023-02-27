В Уфе женщина напала с ножом на своего сожителя

В башкирской столице полицейские задержали женщину, которая напала на своего сожителя с ножом. Подробности рассказали в пресс-службе МВД по РБ.
В полицию поступило сообщение, что в лечебное учреждение с проникающим ножевым ранением госпитализирован 41-летний уфимец. В ходе осмотра места происшествия и опроса возможных очевидцев, сотрудники полиции установили, что телесное повреждение потерпевшему нанесла его сожительница. Женщину задержали и доставили в полицию для дальнейшего разбирательства.
пресс-служба МВД по РБ
Женщина призналась, что в ходе распития алкогольных напитков между ними вспыхнул конфликт. Она схватила кухонный нож и ударила им своего сожителя в живот.
Возбуждено уголовное дело. Уфимке грозит до десяти лет заключения.