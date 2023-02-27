В Уфе будут судить экс-полицейских, подбросивших наркотики девушкам

По данному факту по указанию Министра внутренних дел по Республике Башкортостан была служебная проверка в отношении сотрудников и их руководителей. По результатам проверки, которую проводило подразделение собственной безопасности МВД республики, было принято решение об увольнении ряда виновных лиц из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и привлечения их к установленной законом ответственности.

пресс-служба МВД по РБ