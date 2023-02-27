В Уфе будут судить экс-полицейских, подбросивших наркотики девушкам

В Уфе осудят 5 бывших полицейских, подбросивших наркотики двум девушкам, обвиняют в заведомо ложных показаниях, фальсификации доказательств, превышении должностных полномочий, незаконном приобретении и хранении наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Фото №1 - В Уфе будут судить экс-полицейских, подбросивших наркотики девушкам

Согласно версии следствия, в августе 2020 года обвиняемые для искусственного увеличения показателей своей работы задержали двух уфимок. Правоохранители подкинули им наркотики и задокументировали факт их изъятия. Оказывая психологическое давление, обвиняемые склонили девушек к отказу от прохождения медосвидетельствования на состояние наркотического опьянения, за что были привлечены к административной ответственности по статье «Потребление наркотических средств».

Кроме того, экс-сотрудники полиции неоднократно давали заведомо ложные показания в качестве свидетелей в ходе дознания. Свою вину они не признали. В скором времени уголовное дело рассмотрит Советский районный суд Уфы.

По данному факту по указанию Министра внутренних дел по Республике Башкортостан была служебная проверка в отношении сотрудников и их руководителей. По результатам проверки, которую проводило подразделение собственной безопасности МВД республики, было принято решение об увольнении ряда виновных лиц из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и привлечения их к установленной законом ответственности.

пресс-служба МВД по РБ
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