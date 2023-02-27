В Уфе будут судить экс-полицейских, подбросивших наркотики девушкам

В Уфе осудят 5 бывших полицейских, подбросивших наркотики двум девушкам, обвиняют в заведомо ложных показаниях, фальсификации доказательств, превышении должностных полномочий, незаконном приобретении и хранении наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Согласно версии следствия, в августе 2020 года обвиняемые для искусственного увеличения показателей своей работы задержали двух уфимок. Правоохранители подкинули им наркотики и задокументировали факт их изъятия. Оказывая психологическое давление, обвиняемые склонили девушек к отказу от прохождения медосвидетельствования на состояние наркотического опьянения, за что были привлечены к административной ответственности по статье «Потребление наркотических средств».
Кроме того, экс-сотрудники полиции неоднократно давали заведомо ложные показания в качестве свидетелей в ходе дознания. Свою вину они не признали. В скором времени уголовное дело рассмотрит Советский районный суд Уфы.