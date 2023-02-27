По пути дружбы и сотрудничества: итоги визита делегации Башкортостана в Беларусь

С 8 по 11 февраля 2023 года делегация Башкортостана побывала с официальным визитом в Гомельской области Республики Беларусь. В ходе визита члены делегации во главе с председателем Госсобрания Башкортостана Константином Толкачевым приняли участие в торжествах, посвященных 85-летию Гомельской области, провели ряд официальных встреч с представителями законодательных органов региона и обозначили наиболее перспективные точки межпарламентского сотрудничества. Также парламентарии Башкортостана посетили промышленные предприятия и культурные учреждения области, встретились с представителями башкирской диаспоры, проживающей в Беларуси. Подробнее об официальном визите парламентской делегации Башкортостана в Гомельскую область – в нашем специальном репортаже.

В начале февраля парламентская делегация Башкортостана побывала с официальным визитом в Гомельской области Республики Беларусь. И хотя основной целью было участие в юбилейных торжествах, посвященных 85-летию Гомельской области, программа визита получилась намного обширней, и законодателями двух регионов были обозначены наиболее перспективные точки межпарламентского сотрудничества.

Одна из первых официальных встреч за круглым столом состоялась в Гомельском областном Совете депутатов. Стороны отметили, что на фоне динамичного роста торгово-экономических связей становится актуальным укрепление двустороннего сотрудничества и на уровне законодательных органов двух регионов. Уже во время круглого стола спикер башкирского парламента Константин Толкачев предложил на рассмотрение белорусских коллег проект соглашения о сотрудничестве между Госсобранием Башкортостана и Гомельским областным Советом депутатов. Подписание документа ожидается этим летом в Уфе, в рамках международного форума «Регионы России и Беларусь».

Я очень рада, что мы встретимся летом в Уфе на десятом, юбилейном форуме «Регионы России и Беларусь». У нас будет уникальная возможность подписать двусторонний документ между Курултаем Башкортостана и Гомельской областью, который даст импульс дальнейшему развитию отношений, в том числе парламентских. Екатерина Зенкевич, председатель Гомельского областного Совета депутатов

Ознакомились башкирские парламентеры и с работой промышленных предприятий Гомельской области. В настоящее время в одном из опорных регионов Беларуси сосредоточено более 21% промышленного потенциала страны, и крупные предприятия Гомельщины готовы к сотрудничеству с Башкортостаном. К примеру, представители свободно-экономической зоны «Гомель-Ратон» уже неоднократно встречались с башкирскими партнерами. Стороны рассматривают создание совместных производств как на территории Башкортостана, так и в самой Беларуси.

У нас всего 12 предприятий с российским капиталом. Надеемся, что в результате тесного сотрудничества будут созданы совместные предприятия как у нас, так и в Башкортостане. Антонина Ежова, глава администрации свободной экономической зоны «Гомель-Ратон»

Как свидетельствуют реальные цифры, рост товарооборота между двумя регионами прямо пропорционален взаимному стремлению к сотрудничеству. Только за 11 месяцев прошлого года этот показатель вырос на более чем 10 процентов по сравнению с предыдущим 2021-м. Как отметили белорусские коллеги, дальнейшее укрепление сотрудничества с регионами России ставится во главу угла на государственном уровне.

Республика Башкортостан, Россия – для нас это, как говорит глава нашего государства Александр Лукашенко, всегда перспектива в работе экономического блока. Это экспорт. И сегодня, конечно, с учетом санкций, которые переживает и Россия, и Беларусь, мы должны искать новые пути именно выхода экспорта, экспортной продукции. Владимир Привалов, председатель Гомельского горисполкома

У нас нет никаких других регуляторов наших взаимоотношений. Мы не строим их на принципе подчинения и подчиненности, а строим только на основе взаимовыгодного сотрудничества, уважения к авторитету своих коллег из других субъектов. Константин Толкачев, председатель Госсобрания – Курултая Республики Башкортостан

Межправительственное соглашение с Беларусью предусматривает и развитие социокультурных отношений. Общественная организация «Татаро-башкирское культурное наследие «Чишма» объединяет около 150 выходцев из Башкортостана. Вдали от исторической родины «чишминцы» сохраняют и приумножают национально-культурные традиции башкирского народа, организуя национальные и религиозные праздники, принимая участие в фольклорных фестивалях народов Беларуси. Большим подспорьем в работе общества является поддержка Башкортостана. И на этот раз земляки приехали не с пустыми руками – в дар к 25-летию общественной организации были преподнесены башкирские национальные инструменты.

Тесные связи с исторической родиной поддерживает и заведующий врачебным здравпунктом национального аэропорта «Минск» Марат Казаев. В свое время он окончил Башкирский государственный медуниверситет, уже много лет живет и работает в Беларуси. Однако считает, что открытие в скором времени прямого авиарейса между Уфой и Минском снова сблизит расстояния.

В рамках визита члены парламентской делегации Башкортостана посетили и культурные учреждения Гомеля. Гомельский областной музей военной славы хранит богатейшие материалы о славной истории и защитниках Белоруссии в годы Великой Отечественной войны. Заместитель директора музея Константин Мищенко о каждом экспонате может говорить часами. Готовится семитомная книга памяти Беларуси, где будут собраны представители всех народов и национальностей, защищавших страну от врага.

А вот в более поздней истории сам Константин Мищенко боролся в своем краю с последствиями аварии на Чернобыльской АЭС. Будучи первым и вторым секретарем Брагинского райкома комсомола, в 1986-87-е годы он курировал работу студенческих стройотрядов, которые приехали помогать гомельчанам со всего Союза. Был среди них и студенческий отряд из Башкортостана.

Бойцом данного башкирского студенческого отряда была и представитель Главы Башкортостана в Госсобрании – Курултае РБ Альбина Воробьева. Собравшись на юбилейные торжества в Гомель, она и не подозревала о столь неожиданной встрече с человеком, за подписью которого у нее хранится ценнейший раритет – почетная грамота за самоотверженный труд тем самым стройотрядовским летом.

На торжествах в честь 85-летия Гомельской области Константин Толкачев вручил государственные награды Башкортостана ряду руководителей учреждений и предприятий области, которые вносят значительный вклад в укрепление двустороннего сотрудничества. Также Указом Радия Хабирова губернатор Гомельской области Иван Крупко удостоен ордена Дружбы народов. Поздравили гомельчан и башкирские артисты. Песня, посвященная дружбе Башкортостана и Беларуси, в исполнении популярного певца Тимура Рамазанова произвела настоящий фурор и сопровождалась бурными аплодисментами зала.

Огромное количество площадок, где мы принимали участие в мероприятиях. Много встреч было. С трудовыми коллективами, с политическими деятелями, с артистами, с самыми разными категориями населения, представляющими Гомельские земли. И везде мы настолько были востребованы, чувствовали такое хорошее к себе отношение, как будто мы родные люди. Во многом это является следствием импульса тех отношений, которые существуют между руководителями наших регионов. Константин Толкачев, председатель Госсобрания – Курултая Республики Башкортостан

Готовность к сотрудничеству с нашей республикой выражают не только представители деловых кругов и бизнес-сообществ, но и учебные заведения Гомельской области. Коллектив Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации налаживает контакты с башкирским профильным вузом на площадке Российского торгово-экономического университета.

Источник вдохновения – Гомельщина. На выставке, посвященной юбилею области, можно было ознакомиться с творчеством мастеров художественных ремесел. Благодаря хранителям культурных ценностей своего народа древние ремесла передаются молодежи, которая готова делиться секретами своего искусства и за пределами Беларуси.

Таким образом, Гомельская область, которую также принято называть юго-восточными воротами страны, становится все более открытым для Башкортостана. Можно привести много примеров, когда в различные периоды истории два дружественных региона протягивали друг другу руку помощи, и традиции добрососедства продолжаются.