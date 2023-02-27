Всеволод Мартынов из Башкирии взял бронзу чемпионата России по сноуборду

В Южно-Сахалинске проходит чемпионат России по сноуборду. В дисциплине параллельный гигантский слалом у мужчин третье место занял представитель республики Всеволод Мартынов.

Второй результат показал Дмитрий Логинов из Красноярского края. Победил спортсмен из Кемеровской области Андрей Соболев. Также у мужчин в финал попали еще два сноубордиста из Башкортостана – это Валентин Ефименко и Кирилл Педь. Они заняли 15-е и 16-е место соответственно.