Всеволод Мартынов из Башкирии взял бронзу чемпионата России по сноуборду

В Южно-Сахалинске проходит чемпионат России по сноуборду. В дисциплине параллельный гигантский слалом у мужчин третье место занял представитель республики Всеволод Мартынов.
Второй результат показал Дмитрий Логинов из Красноярского края. Победил спортсмен из Кемеровской области Андрей Соболев. Также у мужчин в финал попали еще два сноубордиста из Башкортостана – это Валентин Ефименко и Кирилл Педь. Они заняли 15-е и 16-е место соответственно.
У женщин в финал попала Влада Котельникова, остановившись на 13-й позиции. Завтра участники выступят в параллельном слаломе.