ФК «Уфа» выбывает из Кубка России после матча с «Ахматом»

Футбольный клуб «Уфа» накануне провел матч Кубка России против грозненского «Ахмата». Вход на игру был свободным, а по завершении масленичной недели ФК «Уфа» угощал всех болельщиков горячими блинами.

«Ахмат» хорошо провёл первый тайм, счёт открыл экс-форвард уфимцев Гамид Агаларов, а второй гол забил Лечи Садулаев. После перерыва «Уфа» играла лучше и сумела отквитать один мяч. Его с пенальти забил Дилан Ортис. Сравнять счёт так и не удалось, «Уфа» выбывает из Кубка России, «Ахмат» идёт дальше. Подробности этой игры смотрите сегодня в программе «Пофутболим» на нашем канале в 20:15.

Были волнительные ощущения, долгое время родной стадион. После игры рад, что удалось забить, рад, что победили. Конечно, в этой команде такое долгое время играл, добился хороших успехов, клуб давал мне многое, в знак уважения я решил не праздновать.

Гамид Агаларов, нападающий ФК «Ахмат»

Готовились, что всегда «Уфа» – неуступчивый соперник, и мы тоже старались также играть, кто выиграет борьбу. Было тяжеловато в том плане, что «Уфа» всю игру единоборства хорошо вела.

Владислав Камилов, полузащитник ФК «Ахмат»
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