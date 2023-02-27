ФК «Уфа» выбывает из Кубка России после матча с «Ахматом»

«Ахмат» хорошо провёл первый тайм, счёт открыл экс-форвард уфимцев Гамид Агаларов, а второй гол забил Лечи Садулаев. После перерыва «Уфа» играла лучше и сумела отквитать один мяч. Его с пенальти забил Дилан Ортис. Сравнять счёт так и не удалось, «Уфа» выбывает из Кубка России, «Ахмат» идёт дальше. Подробности этой игры смотрите сегодня в программе «Пофутболим» на нашем канале в 20:15.