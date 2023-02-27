В Башкирии из-за непогоды беременная пациентка добиралась до роддома на снегоходе

27 февраля жительнице села Алаторка Иглинского района потребовалась срочная помощь врачей. Однако из-за неблагоприятных погодных условий добраться до медицинского учреждения получилось с приключениями.
Как рассказала глава Калтымановского сельского поселения Флорида Мосейчук корреспондентам ИА «Башинформ», у многодетной беременной женщины начались роды. На протяжении нескольких суток погода «радовала» жителей региона снегом, ветром и метелью. Добраться на обычной машине до родильного дома было невозможно. Тогда на помощь семье пришёл снегоход.