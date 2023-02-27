В Башкирии из-за непогоды беременная пациентка добиралась до роддома на снегоходе

Наши трактора работали более суток, но успели прочистить только центральные улицы. В это время поступает звонок от родных роженицы. Понимаю, что ждать скорую смысла нет, она не проедет, а на очистку улицы уйдет еще несколько часов. Тогда муж предложил подвезти женщину до Интернациональной улицы на снегоходе. Благо на встречу роженицы из Уфы выехали родственники, они оперативно подъехали и доставили её в уфимский роддом №3. К счастью, все завершилось благополучно, спустя 15 минут после поступления в медицинское учреждение женщина родила здорового мальчика.

Флорида Мосейчук, глава Калтымановского сельского поселения