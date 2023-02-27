Награждение спасателей и развитие туризма: итоги оперативки с Радием Хабировым

Глава республики сегодня на заседании правительства наградил волонтеров-спасателей, которые помогали в поисках людей после землетрясения в Турции. В Центр управления республикой башкирские добровольцы пришли вместе с собакой, на счету которой несколько спасенных жизней. На оперативном совещании также поднимались другие актуальные для региона вопросы – туризм, реабилитация участников СВО и внешнеэкономическая деятельность.
Торин – первая собака, которую награждают в Центре управления республикой. Благодарность и цветы, конечно, предназначены хозяйке четвероногого спасателя. А вот аплодисменты из зала уже для всех – группу волонтеров глава республики отметил за участие в поисковых работах после трагических событий в Турции. Башкирские добровольцы работали на завалах круглосуточно, пёс-спасатель залезал в расщелины, куда не могли добраться люди.
Положительно на оперативном совещании главой республики была оценена и внешнеэкономическая работа республики. Несмотря на то, что отношения с некоторыми странами-партнерами прекратились, в санкционный период объем экспорта увеличился на 10%, импорта – на 12%. При этом по сравнению с предыдущим годом появились новые договоры сотрудничества с Барбадосом, Камеруном и Ямайкой. Впервые в Башкортостан из Парагвая были импортированы фармацевтические средства.
Башкортостан в целом – уникальный регион, который может экспортировать весь спектр товаров и выйти на зарубежные рынки, в этом вопросе необходимо не забывать о доступном инструменте работы – маркетплейсах.
Республика в этом году заняла третье место в ПФО и 13-е в стране по объему туристского потока. В прошлом году он составил почти 2 млн поездок. Так же активно, как и ранее, финансово будет поддерживаться социальное направление. Бесплатный отдых для школьников и пенсионеров на этот год не только не отменяется – количество запланированных туристов в разы больше. Расширят также линейку маршрутов по республике.
Проект «Башкирское долголетие» в этом году получит новое направление благодаря достигнутым с Белоруссией договоренностям. «Башкирско-белорусское долголетие» – туристическая программа, которая позволит увидеть пожилым людям достопримечательности двух республик. Можно назвать такое взаимодействие отпуском по обмену.
Поддержка участников СВО и членов их семей – вопрос, который стоит на контроле главы республики. В этом году на реабилитацию военнослужащих в башкирских санаториях выделяется 100 млн рублей из бюджета региона. Планируется, что льготой смогут воспользоваться свыше 1,5 тыс. человек.
Обсудили также вопрос развития полилингвальных школ. Их сейчас четыре: в Уфе, Стерлитамаке и Нефтекамске. Перед Минобром стоит задача развить сеть инновационных проектов с учетом национальных особенностей жителей региона. До 2024 года откроется еще 12 школ.