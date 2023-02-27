Награждение спасателей и развитие туризма: итоги оперативки с Радием Хабировым

Глава республики сегодня на заседании правительства наградил волонтеров-спасателей, которые помогали в поисках людей после землетрясения в Турции. В Центр управления республикой башкирские добровольцы пришли вместе с собакой, на счету которой несколько спасенных жизней. На оперативном совещании также поднимались другие актуальные для региона вопросы – туризм, реабилитация участников СВО и внешнеэкономическая деятельность.

Торин – первая собака, которую награждают в Центре управления республикой. Благодарность и цветы, конечно, предназначены хозяйке четвероногого спасателя. А вот аплодисменты из зала уже для всех – группу волонтеров глава республики отметил за участие в поисковых работах после трагических событий в Турции. Башкирские добровольцы работали на завалах круглосуточно, пёс-спасатель залезал в расщелины, куда не могли добраться люди.

Мы морально и физически готовы к таким работам. В первый раз работали с такими большими разрушениями, с таким масштабом. Вся команда впервые столкнулась такими работами. Все справились, и результат наш, думаю, оценивается как положительный. Надежда Отвесова, внештатный кинолог аварийно-спасательной службы Госкомитета Республики Башкортостан по ЧС

Положительно на оперативном совещании главой республики была оценена и внешнеэкономическая работа республики. Несмотря на то, что отношения с некоторыми странами-партнерами прекратились, в санкционный период объем экспорта увеличился на 10%, импорта – на 12%. При этом по сравнению с предыдущим годом появились новые договоры сотрудничества с Барбадосом, Камеруном и Ямайкой. Впервые в Башкортостан из Парагвая были импортированы фармацевтические средства.

Мы приняли решение не закрываться в республике. Многие закрыли для нас возможности сотрудничества. Мы будем находить новых партнеров. У нас это получается. Показатели экспорта растут. Несырьевой экспорт растет. Мы создаем инфраструктуру, будем продолжать это. В целом хорошая работа. Спасибо. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Башкортостан в целом – уникальный регион, который может экспортировать весь спектр товаров и выйти на зарубежные рынки, в этом вопросе необходимо не забывать о доступном инструменте работы – маркетплейсах.

Растет продажа тех товаров, которые производятся руками жителей Республики Башкортостан. На 30 процентов увеличился экспорт товаров среди малого и среднего бизнеса. Одежда, продукты питания, легкая промышленность, детские игрушки. То, что открывается предпринимателями в сфере малого и микробизнеса, сегодня востребовано за рубежом. Маргарита Болычева, министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Республики Башкортостан

Республика в этом году заняла третье место в ПФО и 13-е в стране по объему туристского потока. В прошлом году он составил почти 2 млн поездок. Так же активно, как и ранее, финансово будет поддерживаться социальное направление. Бесплатный отдых для школьников и пенсионеров на этот год не только не отменяется – количество запланированных туристов в разы больше. Расширят также линейку маршрутов по республике.

Мой любимый вопрос: лестницу на Торатау когда сдадите? – Ориентир – март-апрель. – Я понимаю, конструкция непростая. Но до 1 мая времени будет достаточно. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Проект «Башкирское долголетие» в этом году получит новое направление благодаря достигнутым с Белоруссией договоренностям. «Башкирско-белорусское долголетие» – туристическая программа, которая позволит увидеть пожилым людям достопримечательности двух республик. Можно назвать такое взаимодействие отпуском по обмену.

В рамках этой программы предполагается компенсация транспортных расходов. В среднем стоимость путевки – 35-40 тысяч. 15 тысяч – транспортные расходы, компенсация, этого будет доступно для туристов. Рустем Афзалов, министр предпринимательства и туризма Республики Башкортостан

Поддержка участников СВО и членов их семей – вопрос, который стоит на контроле главы республики. В этом году на реабилитацию военнослужащих в башкирских санаториях выделяется 100 млн рублей из бюджета региона. Планируется, что льготой смогут воспользоваться свыше 1,5 тыс. человек.