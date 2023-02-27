В Уфе впервые прошел республиканский турнир по страйкболу

Официально спортом направление было признано относительно недавно. Движение существовало благодаря активистам. Сейчас существует аккредитованная федерация, которая отвечает за развитие страйкбола как вида спорта. Мы побывали на первых официальных соревнованиях среди рабочей молодежи республики.
Соревнования на честность – как второе название страйкбола. В отличие от пейнтбола, используются пластмассовые шарики без краски, так что о попадании знают только двое. Обманывать не принято, даже сами соревнования считаются игрой друзей. А кто-то и вовсе приходит семьями. В команде «Тирекс» – два брата.
В турнире участвовали четыре команды. Главная задача – первыми доставить флаг на противоположную половину поля. Костюмы цвета хаки – это помощь в маскировке. Соревнования проходят обычно в поле.
К турниру в Уфе готовились в течение месяца. Вообще секция в республике существует 10 лет. Три года назад страйкбол признали спортом, его включили во всероссийский реестр. За развитие отвечают федерации. Турнир по страйкболу проводится официально при поддержке Минспорта и филиала Союза боевых искусств.