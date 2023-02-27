«Салават Юлаев» сразится с «Адмиралом» в первом матче плей-офф

Уфимский «Салават Юлаев» в хорошей форме подходит к играм плей-офф. Башкирская команда одержала семь побед в восьми последних матчах и сумела занять второе место в таблице Восточной конференции.

Накануне юлаевцы в серии буллитов одолели магнитогорский «Металлург». Уже в среду для команды Виктора Козлова начнется плей-офф. Соперником юлаевцев станет владивостокский «Адмирал». Первая и вторая игра серии до четырех побед пройдут на домашней для «Салавата» площадке.