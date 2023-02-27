ЖХК «Агидель» готовится к плей-офф в новом формате

Вместо полуфинала – одна четвертая. Женская хоккейная команда из Уфы «Агидель» в четверг вступит в борьбу в плей-офф ЖХЛ. По итогам регулярного чемпионата девушки из Башкортостана стали лидерами турнирной таблицы. Из-за изменившегося формата игр на выбывание уфимки начнут свое участие с 1/4 финала.

Женский хоккей полон сюрпризов. Команды ЖХЛ начинали сезон с одним регламентом, а закончат с другим. Отсутствие международных соревнований подтолкнуло руководство лиги внести изменение в календарь. Начиная с текущего сезона в плей-офф будут участвовать восемь команд. Таким образом, из 9 коллективов в решающую стадию не попадет лишь один.

Лига решает, мы здесь ни при чем абсолютно. Мы играли на результат и заняли первое место, готовились к четверке. Лига решила, что 8 команд, ну значит, так и будет. Валерий Давлетшин, старший тренер ЖХК «Агидель»

Увеличение числа игр в серии призвано повысить интерес к женскому хоккею. Больше матчей – больше трансляций, плюс дополнительный опыт для игроков команд второй части таблицы.

В целом для развития спорта это неплохо. Популяризация, смотрибельность, если смотреть с точки зрения спортивного интереса, когда команды бились за попадание в четверку. Перед днем, когда стал известен последний четвертьфиналист, объявили, что 8 команд. Это немножко шокировало. Елизавета Роднова, игрок ЖХК «Агидель»

Плей-офф начнётся для уфимской «Агидели» встречей с молодой командой «МСМО 7.62» из Московской области. Домашние игры она проводит в Воскресенске. Соперники проведут серию игр до двух побед.

Команда молодая, перспективная. Главный тренер хороший, знает тактику. Играют активно. Анна Свиридова, игрок ЖХК «Агидель»