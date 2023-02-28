В Уфе ученые УГНТУ разработали макет высокомобильного робота-дезинфектора

Ученые из Уфимского нефтяного университета создают высокомобильного робота-дезинфектора. Авторы проекта разработали макет будущего устройства, а первый рабочий экземпляр, как они надеются, появится уже к лету нынешнего года.

Убивать вирусы и бактерии самоходная машина будет, распыляя по помещению озон при помощи встроенного генератора. По словам инженеров, этот газ уничтожает до 100% патогенов, включая штаммы гриппа, а также плесневые грибы. Поскольку он опасен и для человека, робот намерены оснастить специальными датчиками, которые при нахождении рядом людей будут прекращать дезинфекцию. Кроме того, они будут сообщать об уровне озона в помещении.