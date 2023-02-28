В Уфе ученые УГНТУ разработали макет высокомобильного робота-дезинфектора

Ученые из Уфимского нефтяного университета создают высокомобильного робота-дезинфектора. Авторы проекта разработали макет будущего устройства, а первый рабочий экземпляр, как они надеются, появится уже к лету нынешнего года.

Убивать вирусы и бактерии самоходная машина будет, распыляя по помещению озон при помощи встроенного генератора.  По словам инженеров, этот газ уничтожает до 100% патогенов, включая штаммы гриппа, а также плесневые грибы. Поскольку он опасен и для человека, робот намерены оснастить специальными датчиками, которые при нахождении рядом людей будут прекращать дезинфекцию. Кроме того, они будут сообщать об уровне озона в помещении.

Большая часть готовой машины будет из отечественных комплектующих, при этом финальную версию можно сделать еще более компактной по аналогии с роботом-пылесосом. Идея создания, кстати, пришла с началом пандемии, когда руководитель проекта заболел коронавирусом.

Преимущество в том, что озон генерируется воздухом, т.е. не нужны ни сосуды, ничего. Достаточно электрической энергии. Количество обрабатываемой площади достаточно большое, масштабируемость проекта достаточно высокая – от пылесосов домашних, и можно сделать машину для мытья полов в торговых центрах.

Павел Хлюпин, доцент кафедры электротехники и электрооборудования предприятий угнту, директор центра цифровых технологий и робототехники
Уфимская волна
БАШКОРТТАР-БСТ