В Уфе откроется центр ментального здоровья

Он начнет свою работу в марте. Дети с расстройствами аутистического спектра смогут получить там комплекс уникальных медицинских услуг в режиме одного окна.
Кроме того, необходимую поддержку окажут и родителям. Их научат помогать своим детям в ходе образовательного процесса, помогут им получить необходимые навыки воспитания и расскажут, как помочь детям максимально адаптироваться к жизни в социальной среде.
Уже началось обучение специалистов. В рамках гранта программы «Приоритет 2030» Приволжский исследовательский медицинский университет Минздрава России провел тренинг родительских навыков.