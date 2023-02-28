Синоптики Башкирии рассказали о погоде в республике в последний день зимы

Синоптики Башкортостана рассказали о погоде в республике в последний день зимы и первый день весны, 28 февраля и 1 марта.

Сегодня, 28 февраля, ожидается небольшой мокрый снег, местами до умеренного. В южных районах сильный снег. В отдельных районах метель, на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица. Ветер западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха днем -1...-6 градусов.

Завтра, 1 марта, в Башкирии прогнозируется небольшой снег, на дорогах гололедица, снежный накат. Температура воздуха в ночное время суток будет колебаться в пределах -5, -10 градусов, а днем будет немного холоднее, чем 28 февраля - от -2, -7 градусов.