В Башкирии уфимца, обвиняемого в двойном убийстве, заключили под стражу

По версии следствия, вечером 24 февраля 2023 года в селе Киргиз-Мияки обвиняемый на почве ревности нанес несколько ножевых ранений своей 16-летней бывшей девушке и ее новому 20-летнему другу. От полученных телесных повреждений потерпевшие скончались. Обвиняемый скрылся с места преступления на автомобиле своего отца «Лада Веста». Впоследствии он пересел в свой автомобиль «ВАЗ 2114» и направился в город Уфу, однако, по дороге выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение со встречным легковым автомобилем «Лада Гранта». В результате ДТП водитель «Гранты» скончался, а пассажир и обвиняемый получили телесные повреждения и были госпитализированы.

пресс-служба СУ СКР по РБ