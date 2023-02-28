В Башкирии уфимца, обвиняемого в двойном убийстве, заключили под стражу

На 2 месяца заключили под стражу 22-летнего жителя Уфы, обвиняемого в убийстве бывшей девушки и ее друга, а также в совершении смертельного ДТП. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц", сообщили в пресс-службе СУ СКР по РБ.
Сейчас следователи проводят следственные действия. До выздоровления обвиняемый будет содержаться под стражей в медучреждении.
О ходе расследования уголовного дела было доложено Председателю СК РФ Александру Бастрыкину. Расследование находится на особом контроле.