В Башкирии уфимца, обвиняемого в двойном убийстве, заключили под стражу

На 2 месяца заключили под стражу 22-летнего жителя Уфы, обвиняемого в убийстве бывшей девушки и ее друга, а также в совершении смертельного ДТП. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц", сообщили в пресс-службе СУ СКР по РБ.

Фото №1 - В Башкирии уфимца, обвиняемого в двойном убийстве, заключили под стражу

По версии следствия, вечером 24 февраля 2023 года в селе Киргиз-Мияки обвиняемый на почве ревности нанес несколько ножевых ранений своей 16-летней бывшей девушке и ее новому 20-летнему другу. От полученных телесных повреждений потерпевшие скончались. Обвиняемый скрылся с места преступления на автомобиле своего отца «Лада Веста». Впоследствии он пересел в свой автомобиль «ВАЗ 2114» и направился в город Уфу, однако, по дороге выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение со встречным легковым автомобилем «Лада Гранта». В результате ДТП водитель «Гранты» скончался, а пассажир и обвиняемый получили телесные повреждения и были госпитализированы.

пресс-служба СУ СКР по РБ

Сейчас следователи проводят следственные действия. До выздоровления обвиняемый будет содержаться под стражей в медучреждении.

О ходе расследования уголовного дела было доложено Председателю СК РФ Александру Бастрыкину. Расследование находится на особом контроле.

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