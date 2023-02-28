Трое жителей Башкирии были удостоены высоких государственных наград

Троих жителей Башкортостана наградили высокими государственными наградами по указу Президента РФ Владимира Путина. Вчера, 27 февраля, указы были опубликованы на портале правовой информации.

Фото №1 - Трое жителей Башкирии были удостоены высоких государственных наград

Токаря научно-производственного предприятия «Буринтех» Забиру Газизову за добросовестную работу и достигнутые трудовые успехи наградили Почетной грамотой Президента России.

Такой же наградой был награжден профессор кафедры УГНТУ Рамиль Баймуратов за заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу.

Главврача Республиканского кардиологического диспансера Ирину Николаеву наградили медалью Луки Крымского за многолетнюю добросовестную работу и заслуги в области здравоохранения.

Фото: Кремлин.ру.

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