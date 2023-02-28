В Башкирии спасатели пересели на снегоходы из-за разбушевавшейся метели

Опять же из-за сильного снегопада и метели дорогу замело и автомобиль скорой помощи не смог доехать до пациентки. Прибывшие спасатели на снегоходе доставили фельдшера до женщины. После медицинского осмотра, совместными силами экстренных служб женщина была доставлена в больницу города Сибай.