В Башкирии спасатели пересели на снегоходы из-за разбушевавшейся метели

Вчера, 27 февраля, в селе Зяк-Ишметова Куюргазинского района Башкирии 63-летняя женщина сломала ногу. Ей была необходима помощь спасателей, однако медики не смогли пробиться к месту назначения из-за снежного заноса.
На автомобиле с прицепом и снегоходом выехали на помощь спасатели совместно с медиками. После расчистки дороги карета скорой помощи доехала до пострадавшей. Спасатели транспортировали пострадавшую до медслужбы.
Опять же из-за сильного снегопада и метели дорогу замело и автомобиль скорой помощи не смог доехать до пациентки. Прибывшие спасатели на снегоходе доставили фельдшера до женщины. После медицинского осмотра, совместными силами экстренных служб женщина была доставлена в больницу города Сибай.
Фото: ГК Башкирии по ЧС.