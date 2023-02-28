В Башкирии в результате ДТП пострадал несовершеннолетний пассажир

В Стерлибашевском районе Башкирии в условиях снегопада и сильной метели столкнулись встречные автомобили Toyota Land Cruiser и Skoda Octavia. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по РБ.
Авария произошла на 50 километре автодороги Стерлитамак - Стерлибашево - Федоровка. За рулем "Тойоты" находился 57-летний житель Стерлитамака, а "Шкодой" управлял 28-летний местный житель.
В результате ДТП пострадал 17-летний пассажир автомобиля Skoda Octavia.В настоящее время устанавливаются все детали случившегося.
Фото: ГИБДД по РБ.