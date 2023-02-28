В Башкирии ведется подготовка техники к предстоящей посевной

Глава Башкирии Радий Хабиров в своих соцсетях рассказал, как в республике готовят сельхозтехнику к посевной.

Фото №1 - В Башкирии ведется подготовка техники к предстоящей посевной

Руководитель республики отметил, что окончание ремонта техники и инвентаря запланировано до 20 марта. Полностью подготовка парка тракторов планируется до 1 апреля, а до 15 апреля они должны пройти технический осмотр и получить допуск к работе.

Санкции, как и во многих других отраслях экономики, стали импульсом к развитию. Наши ремонтные предприятия АПК скооперировались с промышленными. Уже освоили выпуск более 3 тысяч наименований запчастей для импортной техники. Сообща они создали конструкторское бюро по разработке технической документации для изготовления запасных частей. В эту работу активно вовлекаются и промышленные предприятия соседних Челябинской и Свердловской области, а также Республики Беларусь.

Радий Хабиров, Глава Башкирии

На поля весной для подготовки почвы должны выйти около 11 тысяч тракторов и более 5 тысяч машин для сева сельскохозяйственных культур. В текущем году будет задействовано на 300 единиц техники больше, чем в 2022 году.

Фото: Соцсети Радия Хабирова.

Пенальти
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии