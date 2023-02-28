В Башкирии ведется подготовка техники к предстоящей посевной

Санкции, как и во многих других отраслях экономики, стали импульсом к развитию. Наши ремонтные предприятия АПК скооперировались с промышленными. Уже освоили выпуск более 3 тысяч наименований запчастей для импортной техники. Сообща они создали конструкторское бюро по разработке технической документации для изготовления запасных частей. В эту работу активно вовлекаются и промышленные предприятия соседних Челябинской и Свердловской области, а также Республики Беларусь.

Радий Хабиров, Глава Башкирии