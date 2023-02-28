Фанатик из Уфы сделал «тюрьму» для детей

В Уфе обнаружили «тюрьму» для детей. Ее создал один из прихожан мечети, что находится в микрорайоне Инорс. Мужчина фанатично относился к религии и требовал того же от своих учеников.

Фото №1 - Фанатик из Уфы сделал «тюрьму» для детей

Прихожанин уфимской мечети сделал под ней тюрьму для мальчиков: детей избивали и сутками держали в комнате без кроватей.

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Известно, что пострадавшими точно являются восемь мальчиков: четыре из них все рассказали, еще половина боится, но на их теле обнаружены синяки. Узнать о пыточной полицейским удалось после того, как один из лицеистов сбежал и смог попросить о помощи у сотрудников правоохранительных органов, которых встретил на вокзале.

В самой мечети уверяют, что не знали о том, что происходит на нижних этажах и не имели представления о существовании «тюрьмы».

Сейчас дети отправлены в приют, а их надзиратель в СИЗО. Начато разбирательство. 

Уфимская волна
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