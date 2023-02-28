Врачи Уфы удалили 10-месячному ребенку «лишний» палец

Встречаются такие случаи в популяции часто – 1:2000 новорожденных. Ежегодно только врачи КБСМП проводят по 12-15 таких операций. При сборе анамнеза выяснилось, что заболевание было выявлено во время скрининга беременных в 22 недели. Уже после рождения, когда малышу исполнилось 2 месяца, ему сделали рентген, диагноз был подтвержден и рекомендовано оперативное лечение ближе к 1 году.

Айрат Рахматуллин, министр здравоохранения РБ