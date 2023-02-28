Врачи Уфы удалили 10-месячному ребенку «лишний» палец

Врачи Уфы провели уникальную операцию по удалению шестого пальца на руке 10-месячного ребёнка. Об этом рассказал министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.

Фото №1 - Врачи Уфы удалили 10-месячному ребенку «лишний» палец

У юного пациента зафиксировали генетическую аномалию развития кисти. Малыш родился с шестью пальцами. По данным специалистов, такая аномалия встречается довольно часто.

Встречаются такие случаи в популяции часто – 1:2000 новорожденных. Ежегодно только врачи КБСМП проводят по 12-15 таких операций. При сборе анамнеза выяснилось, что заболевание было выявлено во время скрининга беременных в 22 недели. Уже после рождения, когда малышу исполнилось 2 месяца, ему сделали рентген, диагноз был подтвержден и рекомендовано оперативное лечение ближе к 1 году.

Айрат Рахматуллин, министр здравоохранения РБ 

Под общим обезболиванием мальчику удалили рудиментарный шестой палец. Послеоперационный период прошел без осложнений, раны благополучно зажили. Функция основного пальца не нарушилась, он двигается, как обычно.

Фото: министерство здравоохранения РБ. 

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