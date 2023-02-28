Врачи Уфы удалили 10-месячному ребенку «лишний» палец

Врачи Уфы провели уникальную операцию по удалению шестого пальца на руке 10-месячного ребёнка. Об этом рассказал министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.
У юного пациента зафиксировали генетическую аномалию развития кисти. Малыш родился с шестью пальцами. По данным специалистов, такая аномалия встречается довольно часто.
Под общим обезболиванием мальчику удалили рудиментарный шестой палец. Послеоперационный период прошел без осложнений, раны благополучно зажили. Функция основного пальца не нарушилась, он двигается, как обычно.
Фото: министерство здравоохранения РБ.