В Уфе водитель сбил девушку и сбежал

ГИБДД Уфы объявило розыск нерадивого водителя, который сбил девушку во дворе дома и сбежал с места дорожно-транспортного происшествия.
Инцидент зафиксировали 27 февраля около 14:15. Водитель неустановленной машины допустил наезд на 16-летнюю девушку у дома №68/4 по улице Бакалинской. Подросток получила травмы головы и самостоятельно обратилась за медицинской помощью.
По факту ДТП начато разбирательство. Личность водителя и его транспортное средство устанавливаются. Всех, кто стал очевидцем или обладает какой-либо информацией по данному факту, просят помочь в розыске, позвонив по телефону 8 917 486 76 36. Конфиденциальность гарантируется.