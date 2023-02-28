В Уфе водитель сбил девушку и сбежал

По факту ДТП начато разбирательство. Личность водителя и его транспортное средство устанавливаются. Всех, кто стал очевидцем или обладает какой-либо информацией по данному факту, просят помочь в розыске, позвонив по телефону 8 917 486 76 36. Конфиденциальность гарантируется.