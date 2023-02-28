В Уфе прошел любительский турнир по настольному теннису

Такие мероприятия организуют традиционно каждый год.
Количество желающих попробовать себя в этом виде спорта только растет. Участие в соревнованиях принимают мастера, а также те, для кого настольный теннис
всего лишь хобби: инженеры, актер театра, предприниматели и даже кинологи.
Главное здесь не победа, а общение и развитие
тенниса в республике.
Наш
турнир уже проводится несколько лет. Первоначально это были спартанские
условия, по десять человек играли в очереди за одним столом. Потом группа
начала расти, начали меняться локации, уровень ребят тоже начал расти. Теперь
наши ребята составляют конкуренцию спортсменам с большими регалиями.Марк Калимуллин, организатор турнира по настольному теннису
Радует,
что здесь собрались люди различных профессий. Ильнар Хуснутдинов, участник соревнований
Также участие в турнире принял мастер спорта России
по настольному теннису Александр Аристов. Спортсмен уверен, что на подобных
площадках смогут вырасти победители не только городских, но и самых престижных
турниров.
Я
довольно часто посещаю соревнования, здесь участвуют многие люди, с которыми я
занимаюсь, тренируюсь. Объективно уровень реально растет и сообщество
становится больше.Александр Аристов, мастер спорта России по настольному теннису