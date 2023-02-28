В Уфе прошел любительский турнир по настольному теннису

Такие мероприятия организуют традиционно каждый год. Количество желающих попробовать себя в этом виде спорта только растет. Участие в соревнованиях принимают мастера, а также те, для кого настольный теннис всего лишь хобби: инженеры, актер театра, предприниматели и даже кинологи.

Главное здесь не победа, а общение и развитие тенниса в республике.

Наш турнир уже проводится несколько лет. Первоначально это были спартанские условия, по десять человек играли в очереди за одним столом. Потом группа начала расти, начали меняться локации, уровень ребят тоже начал расти. Теперь наши ребята составляют конкуренцию спортсменам с большими регалиями.

Марк Калимуллин, организатор турнира по настольному теннису

Радует, что здесь собрались люди различных профессий.  

Ильнар Хуснутдинов, участник соревнований

Также участие в турнире принял мастер спорта России по настольному теннису Александр Аристов. Спортсмен уверен, что на подобных площадках смогут вырасти победители не только городских, но и самых престижных турниров.

Я довольно часто посещаю соревнования, здесь участвуют многие люди, с которыми я занимаюсь, тренируюсь. Объективно уровень реально растет и сообщество становится больше.

Александр Аристов, мастер спорта России по настольному теннису
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