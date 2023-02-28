В Уфе прошел любительский турнир по настольному теннису

Такие мероприятия организуют традиционно каждый год. Количество желающих попробовать себя в этом виде спорта только растет. Участие в соревнованиях принимают мастера, а также те, для кого настольный теннис всего лишь хобби: инженеры, актер театра, предприниматели и даже кинологи.