В Минфине Башкирии подвели итоги 2022 года

Устойчивость бюджета республики сохранена, несмотря на санкционное давление, отметила заместитель Премьер-министра Правительства – министр финансов республики Лира Игтисамова. Сегодня состоялось заседание коллегии профильного ведомства, на котором подвели итоги прошлого года и обозначили задачи на следующую трехлетку.

Благодаря принятым мерам по поддержке предприятий удалось обеспечить рост налоговых и неналоговых доходов бюджета республики на 14% по сравнению с предыдущим годом. Задачи, стоящая перед финансовыми органами республики, – обеспечение своевременной выплаты заработной платы  работникам бюджетной сферы и оплата соцобязательств, сохранение устойчивости бюджетной системы. Средства также предусмотрены в части поддержки участников СВО и их семей.

Сохранена социальная направленность расходов бюджета. Порядка 80% оценивается наша социальная составляющая. Все первоочередные социально значимые обязательства выполнены своевременно и в полном объеме. Республика активно участвует в реализации инфраструктурного меню, удалось привлечь инфраструктурные бюджетные кредиты. Также мы участвуем в модернизации коммунальной инфраструктуры. Очень крупные проекты сейчас реализуются.

Лира Игтисамова, заместитель Премьер-министра Правительства - министр финансов Республики Башкортостан
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