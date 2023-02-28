В Минфине Башкирии подвели итоги 2022 года

Устойчивость бюджета республики сохранена, несмотря на санкционное давление, отметила заместитель Премьер-министра Правительства – министр финансов республики Лира Игтисамова. Сегодня состоялось заседание коллегии профильного ведомства, на котором подвели итоги прошлого года и обозначили задачи на следующую трехлетку.

Благодаря принятым мерам по поддержке предприятий удалось обеспечить рост налоговых и неналоговых доходов бюджета республики на 14% по сравнению с предыдущим годом. Задачи, стоящая перед финансовыми органами республики, – обеспечение своевременной выплаты заработной платы работникам бюджетной сферы и оплата соцобязательств, сохранение устойчивости бюджетной системы. Средства также предусмотрены в части поддержки участников СВО и их семей.