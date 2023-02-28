В Башкирии нашли предполагаемых убийц 14 лошадей

В декабре прошлого года в полицию поступило сообщение о краже лошадей. Вскоре тела животных были найдены в Иглинском районе. Все 14 лошадей были убиты выстрелами в голову. Трёх животных успели разделать на мясо. Ущерб, причиненный из-за кражи и убийства лошадей, составил 3 млн рублей.