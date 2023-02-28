«Кировец» уступил «Байкал-Энергии» в домашнем матче

Хоккейный клуб «Кировец» не сумел победой завершить сезон. В заключительном домашнем матче башкирская команда принимала на своем льду «Байкал-Энергию» из Иркутска.

«Кировцу» удалось открыть счет, но еще до перерыва гости сумели отличиться дважды. Во второй половине соперники обменялись забитыми мячами. Таким образом победа иркутской команды со счетом 3:2.

Тяжелый матч получился. Мы устали, тяжелый лед, непростая погода. Соперника с победой.

Азат Ахатов, капитан ХК «Кировец»

По итогам 26 матчей сезона уфимская команда заняла 11-е место. Напомним, что для «Кировца» этот сезон был первым в высшем эшелоне российского хоккея с мячом. Команда одержала пять побед, четыре раза сыграла вничью и 17-й раз терпела поражения. От восьмого места, которое давало уфимцам право сыграть в плей-офф, команду отделило 13 очков.

Я считаю, что сыграли для дебютного сезона неплохо. Мы собирали команду в последний момент. Игроков на рынке мало оставалось. Но мы собрали ребят, получилась хорошая команда.

Алексей Кузьмин, главный тренер ХК «Кировец»
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