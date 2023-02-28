«Кировец» уступил «Байкал-Энергии» в домашнем матче

Хоккейный клуб «Кировец» не сумел победой завершить сезон. В заключительном домашнем матче башкирская команда принимала на своем льду «Байкал-Энергию» из Иркутска.

«Кировцу» удалось открыть счет, но еще до перерыва гости сумели отличиться дважды. Во второй половине соперники обменялись забитыми мячами. Таким образом победа иркутской команды со счетом 3:2.

По итогам 26 матчей сезона уфимская команда заняла 11-е место. Напомним, что для «Кировца» этот сезон был первым в высшем эшелоне российского хоккея с мячом. Команда одержала пять побед, четыре раза сыграла вничью и 17-й раз терпела поражения. От восьмого места, которое давало уфимцам право сыграть в плей-офф, команду отделило 13 очков.