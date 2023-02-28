Двойное убийство в Башкирии: хронология событий

Суд арестовал на два месяца 22-летнего жителя Башкирии Тимура Субханкулова, который зарезал свою 16-летнюю бывшую девушку Викторию Сюсину и ее 20-летнего друга Ивана Сергеева. После двойного убийства злоумышленник пытался замести следы и попал в ДТП, в котором погиб еще один человек. В данный момент главный подозреваемый в больнице с переломами и травмами. Журналист проекта «Честно говоря» восстановил хронологию событий.
Два поста в социальной сети – «хочу позлить бывшего» и «ты меня не достоин» – 16-летняя Вика выложила буквально за несколько дней до трагедии. Как уже потом станет ясно, они будут для нее последними и роковыми.
Вика встречалась с Тимуром из соседнего села. По словам подруг девушки, сначала молодой человек вел себя галантно, ухаживал, дарил цветы. Но потом начал ревновать ее и даже поднимать руку. Тогда Вика и решила поставить в отношениях точку. А через некоторое время стала встречаться с Иваном.
Ревность и стала причиной кровавой расправы. Тимур взял молоток и нож и зарезал соперника и бывшую девушку почти в самом центре села: рядом сквер, администрация и магазины.
Оказывается, Тимур буквально выслеживал Вику и Ивана. Последний при этом знал об этом, но хотел решить вопрос сам, по-мужски.
Вика училась в местной школе. Её фото – на доске почета. В дневнике, говорят учителя, были только хорошие отметки. Она мечтала после школы стать архитектором.
Вику похоронили на местном кладбище. Известно, что ее мама – педагог в начальной школе. Отец – водитель скорой. Именно он и приехал на место убийства.
А ее новый друг Иван недавно вернулся из армии, после чего сразу уехал на заработки, на Север. По приезде хотел немного отдохнуть и отправиться на СВО, на Украину.
Что касается Тимура, то и о нем отзываются положительно. Учился хорошо, был приветливый и добрый.
Сразу после двойного убийства Тимур попытался замести следы. Оставил машину отца во дворе. И пытался уехать из населенного пункта на личном автомобиле.
Сам Тимур получил травму головы, поломал руки и ноги. Сейчас находится в местной больнице и уже дал признательные показания. За двойное убийство ему может грозить суровое наказание – вплоть до пожизненного лишения свободы. Ответить придется и за смерть Вики, и за Ивана, и за ДТП, в котором погиб человек.