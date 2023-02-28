Двойное убийство в Башкирии: хронология событий

Вика встречалась с Тимуром из соседнего села. По словам подруг девушки, сначала молодой человек вел себя галантно, ухаживал, дарил цветы. Но потом начал ревновать ее и даже поднимать руку. Тогда Вика и решила поставить в отношениях точку. А через некоторое время стала встречаться с Иваном.