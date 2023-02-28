В Башкирии огонь уничтожил два дома, баню и сараи

Сегодня, 28 февраля, в Белорецком районе зафиксировали крупный пожар. В МЧС по республики рассказали подробности борьбы с возгоранием.
В селе Тирлянский огнём охватило дом по улице Свердлова. Из-за позднего сообщения о пожаре, сильных порывов ветра и плотной застройки огонь с дома перекинулся на сарай и баню, а после и на соседний дом и дворовые постройки. Возгорание зацепило кровлю ещё одного жилого дома.
С тушением боролись 18 человек личного состава и 5 единиц техники. Тушение проводилось по повышенному рангу. В огне пострадала женщина – ей потребовалась госпитализация. Отстоять удалось лишь один жилой дом.
Фото: МЧС по РБ.