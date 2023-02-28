Газификация и догазификация в Башкортостане: ответы на частые вопросы

На телеканале БСТ состоялся большой брифинг на тему «Газификация и догазификация в Башкортостане». Специалисты подробно ответили на волнующие жителей республики вопросы, рассказали о льготных программах и объяснили, как стать их участником.

Что такое газификация и догазификация? В чем их отличие?

Программа газификации – это газификация ранее не газифицированных населённых пунктов, а вот догазификация – это проведение газа в дома в уже газифицированных населенных пунктах.

То есть там, где газ уже есть, мы проводим газопроводы до границ земельных участков наших заявителей без взимания платы. Вот очень кратко, примерно так. Альберт Лукманов, гендиректор предприятия «Газпром межрегионгаз Уфа»

Программа догазификации в Башкортостане существует с 2021 года, когда такое решение принял Президент России Владимир Путин. Теперь каждый желающий может подключить газ в уже газифицированных населенных пунктах.

Как стать участником программ?

Как объяснил и.о. министра строительства и архитектуры Республики Башкортостан Егор Родин, программа газификации – это документ, который подписывается Главой Республики Башкортостан и председателем правления ПАО «Газпром».

Вот этот документ подписан, утверждена программа на 5 лет до 2025 года, туда вошло 164 населенных пункта. Егор Родин, и.о. министра строительства и архитектуры Республики Башкортостан

По словам министра, участником программы догазификации может стать любой желающий, у которого в населенном пункте уже проведен газ и оформлен земельный участок и дом, то есть находится в собственности.

С пакетом документов нужно обратиться в МФЦ или заполнить заявку на Госуслугах или на сайте единого оператора газификации.

Какие документы нужны?

В перечне документов указаны:

- Документы на земельный участок и индивидуальный жилой дом;

- Ситуационный план;

- Паспорт;

- СНИЛС;

- ИНН и контактные данные.

Сколько стоит провести газ домой?

Стоимость работ внутри участка зависит от множества факторов — протяженности прокладываемого газопровода, способа прокладки газопровода, вида, количества и цены устанавливаемого газоиспользующего оборудования.

Сертификат на догазификацию. Как его получить?

С 2019 года в Башкортостане принят порядок по представлению сертификатов на газификацию жилого дома. Егор Родин подробно рассказал, как его получить.

Как уже было сказано, Газпром проводит газ до границы земельного участка, а все, что внутри и плюс оборудование, на эти цели — на приобретение, выполнение этих работ предоставляют сертификат за счет Республики Башкортостан, но только для отдельных категорий граждан. Эти категории определены в нашем порядке. Это ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, это участники СВО и члены их семей, это инвалиды, семьи, имеющие детей-инвалидов, и многодетные семьи. Три последние категории смогут стать участниками только после признания их малоимущими. Егор Родин, и.о. министра строительства и архитектуры Республики Башкортостан

Кто-то уже воспользовался таким сертификатотм?

Да, в Башкортостане многие воспользовались сертификатом. По последним данным, им воспользовались более шести тысяч семей с 2019 года. Так, семья Бакачевых из Кармаскалинского района воспользовалась льготным предложением и поменяла свой электрический котел на газ, уменьшив своих расходы в пять раз.

Мы узнали о сертификате по телевизору. Всего пару месяцев, и газ уже был проведен. Очень удобно и комфортно. Стало намного выгоднее. Если зимой раньше мы платили 10 тысяч рублей, то теперь всего две тысячи рублей. Артур Бакачев, глава семейства

Почему могут отключить газ в доме?

В Башкортостане после проверок сотни домов были отключены от газа. Оказалось, что вентиляционные каналы и дымоходы в этих домах не соответствовали требованиям безопасности.

Первое – это вопрос безопасности. Сам газ, в основе которого лежит метан, он с запахом. Все это знают. Что предпринять в случае, если почувствовали запах: открыть все окна, двери, не использовать электроприборы, покинуть помещение и вызвать 112 или 104. Второе – это продукты сгорания. Это угарный газ. Он без запаха, и все несчастные случае связаны именно с ним. Именно неисправность вентканалов является основной причиной несчастных случаев, поэтому столько внимания этому и уделяют. Альберт Лукманов, генеральный директор предприятия «Газпром межрегионгаз Уфа» – управляющей организации «Газпром газораспределение Уфа»

За чей счет должен быть проведен ремонт вентиляционных шахт и дымоходов?

Ремонт должен быть произведен за счет собственников.

Минимальным перечнем работ по статье «содержание» такие работы не предусмотрены. Артур Давлетшин, председатель Государственного комитета Республики Башкортостан по жилищному и строительному надзору

Хватит ли у республики денег на проведение догазификации?

Да, хватит. По словам Егора Родина, все траты закладываются в бюджет, поэтому обладатели сертификатов могут не переживать: средств достаточно.

Я хочу успокоить наших жителей. Ежегодно в бюджете закладывается нужная сумма. Также в начале февраля Правительством РФ было принято решение о предоставлении субсидии Башкортостану в размере 56 млн рублей на выполнение программы. Егор Родин, и.о. министра строительства и архитектуры Республики Башкортостан

Какие программы газификации есть для СНТ?

В июне 2021 года в Башкортостане был принят порядок компенсации части затрат на проведение инженерной инфраструктуры для садовых некоммерческих товариществ. Программу курирует Министерство сельского хозяйства республики.

Как проходит газификация в СНТ?