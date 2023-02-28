Газификация и догазификация в Башкортостане: ответы на частые вопросы

На телеканале БСТ состоялся большой брифинг на тему «Газификация и догазификация в Башкортостане». Специалисты подробно ответили на волнующие жителей республики вопросы, рассказали о льготных программах и объяснили, как стать их участником.
Что такое газификация и догазификация? В чем их отличие?
Программа газификации – это газификация ранее не газифицированных населённых пунктов, а вот догазификация – это проведение газа в дома в уже газифицированных населенных пунктах.
Программа догазификации в Башкортостане существует с 2021 года, когда такое решение принял Президент России Владимир Путин. Теперь каждый желающий может подключить газ в уже газифицированных населенных пунктах.
Как стать участником программ?
Как объяснил и.о. министра строительства и архитектуры Республики Башкортостан Егор Родин, программа газификации – это документ, который подписывается Главой Республики Башкортостан и председателем правления ПАО «Газпром».
По словам министра, участником программы догазификации может стать любой желающий, у которого в населенном пункте уже проведен газ и оформлен земельный участок и дом, то есть находится в собственности.
С пакетом документов нужно обратиться в МФЦ или заполнить заявку на Госуслугах или на сайте единого оператора газификации.
Какие документы нужны?
В перечне документов указаны:
- Документы на земельный участок и индивидуальный жилой дом;
- Ситуационный план;
- Паспорт;
- СНИЛС;
- ИНН и контактные данные.
Сколько стоит провести газ домой?
Стоимость работ внутри участка зависит от множества факторов — протяженности прокладываемого газопровода, способа прокладки газопровода, вида, количества и цены устанавливаемого газоиспользующего оборудования.
Сертификат на догазификацию. Как его получить?
С 2019 года в Башкортостане принят порядок по представлению сертификатов на газификацию жилого дома. Егор Родин подробно рассказал, как его получить.
Кто-то уже воспользовался таким сертификатотм?
Да, в Башкортостане многие воспользовались сертификатом. По последним данным, им воспользовались более шести тысяч семей с 2019 года. Так, семья Бакачевых из Кармаскалинского района воспользовалась льготным предложением и поменяла свой электрический котел на газ, уменьшив своих расходы в пять раз.
Почему могут отключить газ в доме?
В Башкортостане после проверок сотни домов были отключены от газа. Оказалось, что вентиляционные каналы и дымоходы в этих домах не соответствовали требованиям безопасности.
За чей счет должен быть проведен ремонт вентиляционных шахт и дымоходов?
Ремонт должен быть произведен за счет собственников.
Хватит ли у республики денег на проведение догазификации?
Да, хватит. По словам Егора Родина, все траты закладываются в бюджет, поэтому обладатели сертификатов могут не переживать: средств достаточно.
Какие программы газификации есть для СНТ?
В июне 2021 года в Башкортостане был принят порядок компенсации части затрат на проведение инженерной инфраструктуры для садовых некоммерческих товариществ. Программу курирует Министерство сельского хозяйства республики.
Как проходит газификация в СНТ?
Членам СНТ необходимо ознакомиться с порядком газификации населенных пунктов, обсудить его и прийти к решению о газификации в СНТ, провести сети. Только после этого они могут обратиться за компенсацией затрат.