Лекция для студентов и встреча с представителями землячества: Радий Хабиров выступил в МГИМО

Радий Хабиров сегодня провел лекцию для студентов Московского государственного института международных отношений. Глава республики подробно рассказал о достижениях Башкортостана за последние годы, отметив для выпускников большие перспективы. Там же, в МГИМО, состоялась встреча с представителями землячества, которые учатся во многих столичных вузах. О чем говорили и какое деловое предложение Глава Башкортостана сделал студентам во время диалога?
В аудиторию учебного корпуса Радий Хабиров сегодня заходит в не совсем привычном амплуа. Глава республики хоть и начинал свой путь в качестве преподавателя, чтение лекций давно не практиковал. Что, однако, не помешало целиком и полностью завоевать внимание студентов. В зале не только выходцы из Башкортостана. Но и они могут узнать о республике что-то новое.
Башкортостан – в числе лидеров в стране по промышленной политике, научно-технологическому развитию и состоянию инвестиционного климата для бизнеса. Весьма успешно работа ведётся и на внешнеэкономическом направлении, что для студентов МГИМО представляет особый интерес.
Московский государственный институт международных отношений – один из ведущих вузов страны. Его выпускники с успехом работают за рубежом, в том числе по линии Министерства иностранных дел. Радий Хабиров предложил студентам написать эссе на тему, почему они хотят работать в представительствах Башкортостана за рубежом. Лучшие могут получить предложения.
3 июня 2021 года в рамках Петербургского экономического форума подписано соглашение между Республикой Башкортостан и МГИМО МИД России. Документ предполагает развитие традиций российской высшей школы, улучшение подготовки научно-педагогических кадров, укрепление инновационных возможностей системы профессионального образования региона. МГИМО будет участвовать в формировании кадрового потенциала республики в рамках программы целевой подготовки квалифицированных специалистов для основных отраслей экономики.
Ректор МГИМО Анатолий Торкунов в ходе протокольной встречи высоко оценил уровень студентов-выходцев из Башкортостана. Хорошие отзывы получил и проект строящегося в Уфе кампуса. В этом вопросе, кстати, по словам Радия Хабирова, можно смело ориентироваться на опыт МГИМО, у которого три подобных объекта.
Радий Хабиров также пообщался с башкирскими земляками, которые учатся не только в МГИМО, но и во многих других московских вузах. По словам главы Башкортостана, в юности он и сам пробовал поступить в один из столичных университетов.
Встреча проходила в формате «вопрос–ответ». Чтобы пообщаться с главой региона, образовалась очередь. Многие студенты рассказывали о своих проектах в сфере культуры, транспорта, строительства и не только. Глава республики прямо здесь дал поручения профильным министерствам ознакомиться с инициативами более детально, после чего доложить об этом. Радий Хабиров не раз отмечал, что важно не просто то, куда поступают абитуриенты из Башкортостана. Главное, чтобы квалифицированные специалисты потом возвращались на малую родину и помогали строить будущее республики.