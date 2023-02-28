Лекция для студентов и встреча с представителями землячества: Радий Хабиров выступил в МГИМО

Радий Хабиров сегодня провел лекцию для студентов Московского государственного института международных отношений. Глава республики подробно рассказал о достижениях Башкортостана за последние годы, отметив для выпускников большие перспективы. Там же, в МГИМО, состоялась встреча с представителями землячества, которые учатся во многих столичных вузах. О чем говорили и какое деловое предложение Глава Башкортостана сделал студентам во время диалога?

В аудиторию учебного корпуса Радий Хабиров сегодня заходит в не совсем привычном амплуа. Глава республики хоть и начинал свой путь в качестве преподавателя, чтение лекций давно не практиковал. Что, однако, не помешало целиком и полностью завоевать внимание студентов. В зале не только выходцы из Башкортостана. Но и они могут узнать о республике что-то новое.

Объём валового регионального продукта Башкортостана – порядка 2,5 трлн рублей. Это второе место в Приволжской федеральном округе и десятое – среди регионов России. Думаю, что в этом году мы преодолеем планку в 3 трлн рублей. Два года подряд мы занимаем первое место в российском рейтинге эффективности промышленной политики и пятое – в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. У нас также очень развито сельское хозяйство. В 2022 году индекс сельхозпроизводства республики достиг 128 процентов. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Башкортостан – в числе лидеров в стране по промышленной политике, научно-технологическому развитию и состоянию инвестиционного климата для бизнеса. Весьма успешно работа ведётся и на внешнеэкономическом направлении, что для студентов МГИМО представляет особый интерес.

Московский государственный институт международных отношений – один из ведущих вузов страны. Его выпускники с успехом работают за рубежом, в том числе по линии Министерства иностранных дел. Радий Хабиров предложил студентам написать эссе на тему, почему они хотят работать в представительствах Башкортостана за рубежом. Лучшие могут получить предложения.

3 июня 2021 года в рамках Петербургского экономического форума подписано соглашение между Республикой Башкортостан и МГИМО МИД России. Документ предполагает развитие традиций российской высшей школы, улучшение подготовки научно-педагогических кадров, укрепление инновационных возможностей системы профессионального образования региона. МГИМО будет участвовать в формировании кадрового потенциала республики в рамках программы целевой подготовки квалифицированных специалистов для основных отраслей экономики.

Ректор МГИМО Анатолий Торкунов в ходе протокольной встречи высоко оценил уровень студентов-выходцев из Башкортостана. Хорошие отзывы получил и проект строящегося в Уфе кампуса. В этом вопросе, кстати, по словам Радия Хабирова, можно смело ориентироваться на опыт МГИМО, у которого три подобных объекта.

Радий Хабиров также пообщался с башкирскими земляками, которые учатся не только в МГИМО, но и во многих других московских вузах. По словам главы Башкортостана, в юности он и сам пробовал поступить в один из столичных университетов.