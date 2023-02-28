Из Уфы в зону СВО отбыла очередная партия бойцов после краткосрочного отпуска

В республике закончился 10-дневный отпуск у еще одной группы мобилизованных. Сегодня военнослужащие отбыли на территорию специальной военной операции. Бойцов проводили их родители, жёны, дети, сёстры. По поручению Радия Хабирова в отпуск домой и обратно на Донбасс военнослужащих доставляют на комфортабельных автобусах «Башавтотранса».

В ближайшее время транспорт привезёт в республику очередную группу отпускников вместо тех, кто сегодня вновь отправился на линию соприкосновения.

Всех родных повидал, все нормально, отдохнул. Едем обратно, ребята нас ждут.

Позывной «Заза»

К сожалению, сейчас нет возможности отпускать в полные отпуска. Но сами понимаете, все должны отдохнуть. Наших ребят из Башкортостана там очень много. Хотя бы по 10 суток руководство МВД выделяет нашему личному составу.

Алик Камалетдинов, советник Главы Республики Башкортостан по вопросам взаимодействия с военнослужащими из Башкортостана

Напомним, в своем послании Федеральному собранию Владимир Путин поручил установить для всех участников специальной военной операции двухнедельный отпуск раз в полгода без учета времени на дорогу. Президент заявил, что у каждого бойца должна быть возможность навестить семью и провести время с родными и близкими.

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