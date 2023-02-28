Из Уфы в зону СВО отбыла очередная партия бойцов после краткосрочного отпуска

К сожалению, сейчас нет возможности отпускать в полные отпуска. Но сами понимаете, все должны отдохнуть. Наших ребят из Башкортостана там очень много. Хотя бы по 10 суток руководство МВД выделяет нашему личному составу.

Алик Камалетдинов, советник Главы Республики Башкортостан по вопросам взаимодействия с военнослужащими из Башкортостана