Из Уфы в зону СВО отбыла очередная партия бойцов после краткосрочного отпуска

В республике закончился 10-дневный отпуск у еще одной группы мобилизованных. Сегодня военнослужащие отбыли на территорию специальной военной операции. Бойцов проводили их родители, жёны, дети, сёстры. По поручению Радия Хабирова в отпуск домой и обратно на Донбасс военнослужащих доставляют на комфортабельных автобусах «Башавтотранса».
В ближайшее время транспорт привезёт в республику очередную группу отпускников вместо тех, кто сегодня вновь отправился на линию соприкосновения.
Напомним, в своем послании Федеральному собранию Владимир Путин поручил установить для всех участников специальной военной операции двухнедельный отпуск раз в полгода без учета времени на дорогу. Президент заявил, что у каждого бойца должна быть возможность навестить семью и провести время с родными и близкими.