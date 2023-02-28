Под Уфой запустили производство гранул из пчелиного воска

Изготовление гранул из пчелиного воска запустили в Уфимском районе. Продукцию башкирских предпринимателей можно использовать не только в фармацевтике, но и в оборонной промышленности. При полной загрузке на производстве смогут выпускать до 500 килограммов гранул в час.
В специальных реакторах при 77 градусах происходит растапливание пчелиного воска. После этого доведенное до жидкого состояния сырье подаётся на конвейерную ленту. Уже там продукт обретает свой окончательный вид, напоминающий половинки горошин.
Область применения пчелиного воска очень обширна. К примеру, в фармацевтике из него можно делать оболочку для лекарств, в промышленности – производить краски, в военной сфере им покрывают платы и микросхемы. Кстати, восковые гранулы, выпущенные в Уфимском районе, используются предпринимателями и в собственном производстве.
Именно придать сырью товарный вид хотели предприниматели, занявшиеся выпуском гранул. Их удобнее фасовать и использовать в дальнейшем в производстве. В час здесь способны изготавливать полтонны продукции.
Начинали они с пасек, но позже, когда возникли проблемы с реализацией и поставками, решили открыть свое производство по выпуску продукции пчеловодства. Такой шаг поддержали в региональных Минпроме и Минсельхозе. Молодое предприятие воспользовалось грантовой поддержкой, а в 2021 году из Фонда развития промышленности Башкортостана здесь получили льготный заем на реализацию проекта в размере 13 миллионов рублей.
Фонд развития промышленности республики готов стать партнёром для любых предприятий, которые инициируют перспективные проекты. Что касается проекта по производству гранул, он успешно запущен. Сейчас компания заключает контракты на поставку своей новой продукции. Интерес к ней проявляют даже предприятия оборонно-промышленного комплекса.