Под Уфой запустили производство гранул из пчелиного воска

Изготовление гранул из пчелиного воска запустили в Уфимском районе. Продукцию башкирских предпринимателей можно использовать не только в фармацевтике, но и в оборонной промышленности. При полной загрузке на производстве смогут выпускать до 500 килограммов гранул в час.

В специальных реакторах при 77 градусах происходит растапливание пчелиного воска. После этого доведенное до жидкого состояния сырье подаётся на конвейерную ленту. Уже там продукт обретает свой окончательный вид, напоминающий половинки горошин.

Область применения пчелиного воска очень обширна. К примеру, в фармацевтике из него можно делать оболочку для лекарств, в промышленности – производить краски, в военной сфере им покрывают платы и микросхемы. Кстати, восковые гранулы, выпущенные в Уфимском районе, используются предпринимателями и в собственном производстве.

Нам пришёл заказ из Перми на изготовление свечей на травяной основе. На данный момент я соединяю воск и масло какао, чтобы их сварить. Лейсан Габитова, технолог

Именно придать сырью товарный вид хотели предприниматели, занявшиеся выпуском гранул. Их удобнее фасовать и использовать в дальнейшем в производстве. В час здесь способны изготавливать полтонны продукции.

На сегодняшний день мы запустили глубокую переработку воска, потому что с воском была проблема. Люди просили продукт готовый, а на сегодняшний день его не было. На пасеках воск был, применяли в качестве вощины – и на этом применение у него заканчивалось. Наиль Нургалеев, директор предприятия

Начинали они с пасек, но позже, когда возникли проблемы с реализацией и поставками, решили открыть свое производство по выпуску продукции пчеловодства. Такой шаг поддержали в региональных Минпроме и Минсельхозе. Молодое предприятие воспользовалось грантовой поддержкой, а в 2021 году из Фонда развития промышленности Башкортостана здесь получили льготный заем на реализацию проекта в размере 13 миллионов рублей.

У нас действительно в последние годы сложилась хорошая практика в республике, когда через механизм поддержки на уровне «Инвестиционного часа» главы республики проходит изучение проектов, которые перспективны. Этот проект также был одобрен и прошел апробацию временем и теми достижениями, которые уже состоялись. Анвер Каримов, генеральный директор Фонда развития промышленности Республики Башкортостан