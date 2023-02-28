В Башкирии в этом году проведут газ в 25 тысяч домовладений

За чей счёт должны ремонтировать неисправные дымоходы и вентиляционные каналы и как часто нужно проверять систему? Эти вопросы обсудили на брифинге, который прошёл в прямом эфире на телеканале БСТ.

Сейчас в республике голубым топливом не могут пользоваться жители 87 многоквартирных домов. 15 зданий отключены полностью, в остальных – часть квартир или подъездов. Основная причина – отсутствие актов проверок дымоходов и вентканалов и как следствие – небезопасность. Также здания находятся в непосредственном управлении, и ремонт жители должны оплачивать сами. В домах, за порядком в которых следят УК, проверки, плановые работы и решение экстренных проблем, как правило, выполняет управляющая компания.

Жители нанимают УК, которая привлекает специализированную организацию для выполнения работ. УК оплачивает их из ранее предусмотренных средств, или жильцы собирают средства для оплаты. Дымовые и вентканалы являются общедомовым имуществом. Ирина Голованова, и.о. министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан

Также обсудили вопрос льгот, кто может рассчитывать на особые условия на газификацию или догазификацию. В Башкортостане продолжается реализация программы по обеспечению голубым топливом новых пользователей. В этом году в плане 164 населённых пункта. Газ проведут в 25 тысяч домовладений.