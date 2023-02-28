В Башкирии в этом году проведут газ в 25 тысяч домовладений

За чей счёт должны ремонтировать неисправные дымоходы и вентиляционные каналы и как часто нужно проверять систему? Эти вопросы обсудили на брифинге, который прошёл в прямом эфире на телеканале БСТ.
Сейчас в республике голубым топливом не могут пользоваться жители 87 многоквартирных домов. 15 зданий отключены полностью, в остальных – часть квартир или подъездов. Основная причина – отсутствие актов проверок дымоходов и вентканалов и как следствие – небезопасность. Также здания находятся в непосредственном управлении, и ремонт жители должны оплачивать сами. В домах, за порядком в которых следят УК, проверки, плановые работы и решение экстренных проблем, как правило, выполняет управляющая компания.
Также обсудили вопрос льгот, кто может рассчитывать на особые условия на газификацию или догазификацию. В Башкортостане продолжается реализация программы по обеспечению голубым топливом новых пользователей. В этом году в плане 164 населённых пункта. Газ проведут в 25 тысяч домовладений.