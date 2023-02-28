Куда обращаться жителям Башкирии при наличии проблем с газовым оборудованием

Куда звонить, если в квартире или доме появился запах газа, и как проверить самостоятельно работу вентиляционного канала? В Башкортостане проводятся проверки оборудования, работающего на голубом топливе. Специалисты осматривают дымоходы, приборы. Простые манипуляции важны, чтобы избежать трагедии.

С какой скоростью движется воздушный поток, специалисты измеряют термоанемометром. На этой кухне показатели в норме – прибор зафиксировал больше, чем полтора метра в секунду. Дом относительно новый, перед заселением хозяева обращались к специалистам газовой службы и пожарной охраны.

Во время плановой проверки сотрудник в брендированной синей форме осматривает все газовые приборы: отопительный и водонагревательный котлы, плиту и счётчик. Оборудование, работающее на голубом топливе, проверяют на герметичность с помощью течеискателя – шкала должна оставаться на нижнем уровне.

Изначально при проведении газа в дом или квартиру важно соответствие требованиям безопасности. Соблюдение элементарных правил безопасности способно сохранить жизнь. Множество несчастных и трагических случаев пожаров можно было избежать.