Башкортостан принимает участие в форуме «Мы вместе. Спорт» в Москве

Сегодня в Москве состоялся форум «Мы вместе. Спорт». Он объединил более 20 мероприятий, спортивные и деловые активности, а также масштабную выставку.
В зоне активностей участники показывали свои умения в баскетболе, скейтбординге, шахматах и в гольфе. Среди гостей форума были олимпийские чемпионы, многократные победители первенств Европы. Они поделились опытом и взглядами на будущее спорта в России.
Башкортостан принял активное участие в выставке и деловой программе форума. В июле в регионе пройдут международные соревнования «Летние игры сурдлимпийцев».