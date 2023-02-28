Башкортостан принимает участие в форуме «Мы вместе. Спорт» в Москве

Сегодня в Москве состоялся форум «Мы вместе. Спорт». Он объединил более 20  мероприятий, спортивные и деловые активности, а также масштабную выставку.

В зоне активностей участники показывали свои умения в баскетболе, скейтбординге, шахматах и в гольфе. Среди гостей форума были олимпийские чемпионы, многократные победители первенств Европы. Они поделились опытом и взглядами на будущее спорта в России.

Башкортостан принял активное участие в выставке и деловой программе форума. В июле в регионе пройдут международные соревнования «Летние игры сурдлимпийцев».

У нас одна из основных площадок. Мы заявляем, что Летние Сурдлимпийские игры пройдут в Республике Башкортостан, и мы всех на них приглашаем.

Руслан Хабибов, министр спорта Республики Башкортостан
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