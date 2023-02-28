ХК «Салават Юлаев» готовится к первому матчу плей-офф

Завтра уфимский «Салават Юлаев» ждет первая игра плей-офф. Сегодня башкирская команда провела традиционную открытую тренировку. Уже известно, кто начнет первый матч с владивостокским «Адмиралом» в воротах «Салавата».

Финишный рывок «Салавата» позволил команде Виктора Козлова забраться на второе место Востока. Строчкой выше расположился самый принципиальный соперник – казанский «Ак Барс». Относительно недавно участники «зеленого дерби» соседствовали на шестой и седьмой строчке. Регулярный чемпионат в этот раз получился одним из самых интересных в истории лиги. С кем «Салават» будет встречаться в решающих матчах сезона, определялось на последних секундах. В результате все решил буллит в исполнении Данила Башкирова. Он вывел команду на «Адмирал».

В плей-офф главное – командный результат. Личные заслуги уходят на второй план. Главное – играть на команду, и надо делать то, что нужно, чтобы победить. Данил Башкиров, нападающий ХК «Салават Юлаев»

Победить дальневосточную команду будет не так просто. Соперник играет в строгом оборонительном стиле. Меньше «Адмирала» в регулярном чемпионате пропустил только ярославский «Локомотив». Вратарь команды Никита Серебряков – лидер лиги по коэффициенту отраженных бросков.

Мы все прекрасно понимаем, что это Дальний Восток. Игра будет зависеть от мелочей. Возможно, не будет такого счета. Потому что это плей-офф, и еще такие команды встречаются. Михаил Науменков, защитник ХК «Салават Юлаев»

В этом сезоне «Адмирал» и «Салават» играли между собой четыре раза. Дома уфимцы одержали две победы, а вот на выезде дважды уступили. На предматчевой тренировке занимались три вратаря, семь защитников и 14 нападающих. Среди них и канадский форвард Джош Хо-Сэнг. Для него это занятие стало первым вместе с командой за полгода. Сейчас он полностью оправился от травмы, и вероятность его появления в играх плей-офф сохраняется.

Будем смотреть на состояние Хо-Сэнга. Как он будет себя чувствовать. В воротах игру начнет Илья Ежов. Виктор Козлов, главный тренер ХК «Салават Юлаев»