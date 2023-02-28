ХК «Салават Юлаев» готовится к первому матчу плей-офф

Завтра уфимский «Салават Юлаев» ждет первая игра плей-офф. Сегодня башкирская команда провела традиционную открытую тренировку. Уже известно, кто начнет первый матч с владивостокским «Адмиралом» в воротах «Салавата».
Финишный рывок «Салавата» позволил команде Виктора Козлова забраться на второе место Востока. Строчкой выше расположился самый принципиальный соперник – казанский «Ак Барс». Относительно недавно участники «зеленого дерби» соседствовали на шестой и седьмой строчке. Регулярный чемпионат в этот раз получился одним из самых интересных в истории лиги. С кем «Салават» будет встречаться в решающих матчах сезона, определялось на последних секундах. В результате все решил буллит в исполнении Данила Башкирова. Он вывел команду на «Адмирал».
Победить дальневосточную команду будет не так просто. Соперник играет в строгом оборонительном стиле. Меньше «Адмирала» в регулярном чемпионате пропустил только ярославский «Локомотив». Вратарь команды Никита Серебряков – лидер лиги по коэффициенту отраженных бросков.
В этом сезоне «Адмирал» и «Салават» играли между собой четыре раза. Дома уфимцы одержали две победы, а вот на выезде дважды уступили. На предматчевой тренировке занимались три вратаря, семь защитников и 14 нападающих. Среди них и канадский форвард Джош Хо-Сэнг. Для него это занятие стало первым вместе с командой за полгода. Сейчас он полностью оправился от травмы, и вероятность его появления в играх плей-офф сохраняется.
Согласно статистическим данным, в регулярке у «Салавата» лучшая вратарская бригада в лиге. Илья Ежов и Андрей Кареев проводят хороший сезон. Тренерскому штабу пришлось делать нелегкий выбор. В прямом эфире первую игру серии «Салават» и «Адмирал» вы сможете увидеть на телеканале БСТ. Трансляция начнется в 18 часов 45 минут.