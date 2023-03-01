В Башкирии полуторогодовалый малыш проглотил монету в один рубль

В Башкирии малыш проглотил монету и ходил с ней, пока ее не обнаружили врачи. Ребенка пришлось экстренно госпитализировать в РДКБ.

Монету в один рубль обнаружили в животе ребенка врачи Месягутовской центральной районной больницы, которые сделали рентген-снимок. Оказалось, что родители малыша не знали о том, что тот проглотил опасное инородное тело.