В Уфе более 30 жилых домов остались без горячей воды

В Уфе вновь часть домов осталась без горячего водоснабжения. Об этом рассказали в пресс-службе УИС.
Около 30 домов остались без воды из-за врезки новой линии теплоносителя в трубопровод. Отключение воды запланировано с 10:00 до 16:00.
В частности, воды нет в домах на Коммунистической, 103, 105, 107/109, 113/5, 75, 75/1, Новомостовой, 25, 27, 28, 28/1, Худайбердина, 1, 1/а, 2, 4, Энгельса, 1, 1/1, ½, 13 и других. С полным списком можно ознакомиться по ссылке.
Завтра, 2 марта, с 10:00 до 16:00 из-за плановых работ горячей воды лишатся жильцы домов по улицам Мубарякова, 1, 12, 12/2, Софьи Перовской, 19/1, 19/2, 21, 21/1, 21/2, 21/3, 21/4, 21/5 и 23/1.