В Уфе более 30 жилых домов остались без горячей воды

В частности, воды нет в домах на Коммунистической, 103, 105, 107/109, 113/5, 75, 75/1, Новомостовой, 25, 27, 28, 28/1, Худайбердина, 1, 1/а, 2, 4, Энгельса, 1, 1/1, ½, 13 и других. С полным списком можно ознакомиться по ссылке.