В Правительстве Башкирии провели заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС

Всб,новос Правительстве Башкирии состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. В том числе на совещании обсудили предупреждение происшествий, связанных с разливом нефти и нефтепродуктов.

Предприятий, занимающихся производством и транспортировкой нефтепродуктов, в Башкортостане много. В прошлом году в Калтасинском районе на территории одной организации произошел разлив более 150 тонн мазута. Ущерба окружающей среде удалось избежать – разлив не вышел за территорию.