В Башкирии выясняют обстоятельства аварии с двумя погибшими

28 февраля в Башкирии произошла смертельная авария. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства и причины случившегося.

Инцидент произошёл на 217 км автодороги Уфа-Оренбург. На затяжном повороте произошло столкновение «Лады Приора» и «Фольксваген Тиуган». За рулём первого авто находился 35-летний уфимец, а за рулём второго – 60-летний житель Мелеуза.