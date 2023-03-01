В Уфе отпраздновали юбилей детского хореографического ансамбля «Веселинка»

Полным аншлагом 30-летний юбилей отметил образцовый детский ансамбль Дворца пионеров имени Комарова «Веселинка». В честь события в концертном зале ГКЗ «Башкортостан» прошел большой концерт воспитанников и выпускников коллектива.
Пока старшая группа готовится в гримерных, малышей, обучающихся первые годы, подбадривает их руководитель, заслуженный работник культуры Республики Башкортостан Оксана Щука. Хоть за спиной и множество концертов, волнение всё равно не отпускает. Потому каждый раз, как первый, правда, только за кулисами. На сцене всё иначе. Эти ребята – профессионалы своего дела. Ансамбль «Веселинка» за годы своего существования завоевал множество кубков, дипломов и сертификатов, в том числе и в международных фестивалях, а сейчас коллектив покоряет просторы родной страны.
На вопрос: «Что сильнее, любовь к детям или танцу?» – руководитель без сомнения отвечает: «К детям, которые танцуют!». В коллективе их сейчас 160, возможно, кто-то из них свяжет свою жизнь с танцем. Ансамблем «Веселинка» было выпущено более 30 ребят, в дальнейшем поступивших в профессиональные танцевальные учебные заведения страны.
С постановками «Песня курая», «Башкирский мед», «Послы Урала», «Башкирские праздничные танцы», в основе которых этнография и быт башкирского народа, воспитанники Ансамбля завоевали любовь зрителей в 18 странах, стали дипломантами, лауреатами и обладателями Гран-при международных фестивалей и конкурсов. Вот и этот юбилейный концерт прошел при полном аншлаге. Воспитанники и выпускники коллектива показали танцевальные композиции, представляющие народные танцы разных континентов планеты, которые уже успели полюбиться зрителям. И каждый концертный номер получал овации зрителей.
На сцене сегодня воспитанники поистине народного ансамбля, покорившего не менее 20 стран. На счету коллектива около 30 хореографических композиций, более 500 наград и знание чуть ли не всех танцев мира. «Веселинка» – это большая семья, где любовь к танцу смогла сплотить огромное количество людей и воспитать несколько поколений прекрасных танцоров.