В Уфе отпраздновали юбилей детского хореографического ансамбля «Веселинка»

Полным аншлагом 30-летний юбилей отметил образцовый детский ансамбль Дворца пионеров имени Комарова «Веселинка». В честь события в концертном зале ГКЗ «Башкортостан» прошел большой концерт воспитанников и выпускников коллектива.

Пока старшая группа готовится в гримерных, малышей, обучающихся первые годы, подбадривает их руководитель, заслуженный работник культуры Республики Башкортостан Оксана Щука. Хоть за спиной и множество концертов, волнение всё равно не отпускает. Потому каждый раз, как первый, правда, только за кулисами. На сцене всё иначе. Эти ребята – профессионалы своего дела. Ансамбль «Веселинка» за годы своего существования завоевал множество кубков, дипломов и сертификатов, в том числе и в международных фестивалях, а сейчас коллектив покоряет просторы родной страны.

Пока не закрыли границы, мы насчитывали около 18-20 стран. Сейчас мы наконец-то узнаем нашу Россию. У нас буквально юбилей и уже мы сразу начинаем подготовку. В конце марта у нас конкурс в Москве, в апреле конкурс в Казани, финал в Сочи. Оксана Щука, руководитель образцового детского хореографического ансамбля «Веселинка», заслуженный работник культуры Республики Башкортостан

На вопрос: «Что сильнее, любовь к детям или танцу?» – руководитель без сомнения отвечает: «К детям, которые танцуют!». В коллективе их сейчас 160, возможно, кто-то из них свяжет свою жизнь с танцем. Ансамблем «Веселинка» было выпущено более 30 ребят, в дальнейшем поступивших в профессиональные танцевальные учебные заведения страны.

Оксана Ивановна не только талантливый хореограф. Она в принципе обучает не только танцам, но и жизни. Она закаливает характер, показала, как можно любить народный танец, насколько это большой мир, насколько это интересно. И по сей день я танцую. Благодаря «Веселинке», благодаря этой профессиональной базе я сейчас выпускаюсь уже из Башкирского хореографического колледжа. То есть на путь танцовщика меня поставила Оксана Ивановна. Сейчас продолжаю заниматься этим прекрасным делом. Амина Контюкова, выпускница образцового детского хореографического ансамбля «Веселинка», студентка Башкирского хореографического колледжа им. Р. Нуреева

С постановками «Песня курая», «Башкирский мед», «Послы Урала», «Башкирские праздничные танцы», в основе которых этнография и быт башкирского народа, воспитанники Ансамбля завоевали любовь зрителей в 18 странах, стали дипломантами, лауреатами и обладателями Гран-при международных фестивалей и конкурсов. Вот и этот юбилейный концерт прошел при полном аншлаге. Воспитанники и выпускники коллектива показали танцевальные композиции, представляющие народные танцы разных континентов планеты, которые уже успели полюбиться зрителям. И каждый концертный номер получал овации зрителей.

Ансамбль стал мне как семья, я влился в коллектив, мне понравилось находиться на сцене, танцевать, получать яркие, очень яркие эмоции. Так и провел 12 лет. Выпустился в 2019 году, сейчас снова танцую на сцене. Кирилл Гагин, выпускник образцового детского хореографического ансамбля «Веселинка»