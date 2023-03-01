В Уфе ночной пожар унёс жизни двух человек

1 марта глубокой ночью в Уфе произошёл смертельный пожар. В МЧС региона рассказали подробности трагедии.
Возгорание зафиксировали в доме по улице Мингажева. Существовала опасность распространения огня на соседние здания. На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы, котором удалось локализовать и ликвидировать возгорание.
Во время тушения произошло частичное обрушение кровли дома. Из личного состава никто не пострадал. В сгоревшем доме обнаружены два человека без признаков жизни. Причина пожара устанавливается.
Фото: МЧС по РБ.