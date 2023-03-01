Житель Уфы угрожал убить свою беременную жену

Уфимец угрожал убийством своей беременной жене. О своей беде женщина рассказала сотрудникам полиции, когда пришла заявить на своего мужа.

Фото №1 - Житель Уфы угрожал убить свою беременную жену

По ее словам, супруг долгое время уже не может найти работу и часто пьет. Напоминания о том, что у мужчины уже есть двое детей, а на подходе еще один, на него не имеют силы, а только раздражали. Один из таких разговоров закончился для женщины плачевно.

Пьяный мужчина решил, что его жена не права и начал ей угрожать. Он резко схватил ее за шею, повалил на диван и стал высказывать слова угрозы: «Я тебя убью!». В этот момент в комнату забежал родственник и оттолкнул мужчину. После чего забрал его к себе домой.

«Для дальнейшего разбирательства 30-летнего уфимца доставили в отдел полиции № 4. По данному факту отделом дознания возбуждено уголовное дело по статье „угроза убийством“. Расследование продолжается. Потерпевшая с двумя несовершеннолетними детьми помещена в учреждение, где им оказывается всесторонняя помощь. Если в отношении вас совершено насилие, в первую очередь, не нужно молчать! Необходимо сразу же обратиться за помощью и в кратчайший срок сообщить об этом полиции, близким людям, которые способны вам помочь».

пресс-служба МВД по Башкирии
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