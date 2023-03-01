Житель Уфы угрожал убить свою беременную жену

Уфимец угрожал убийством своей беременной жене. О своей беде женщина рассказала сотрудникам полиции, когда пришла заявить на своего мужа.
По ее словам, супруг долгое время уже не может найти работу и часто пьет. Напоминания о том, что у мужчины уже есть двое детей, а на подходе еще один, на него не имеют силы, а только раздражали. Один из таких разговоров закончился для женщины плачевно.
Пьяный мужчина решил, что его жена не права и начал ей угрожать. Он резко схватил ее за шею, повалил на диван и стал высказывать слова угрозы: «Я тебя убью!». В этот момент в комнату забежал родственник и оттолкнул мужчину. После чего забрал его к себе домой.