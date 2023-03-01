Радий Хабиров встретился с хоккеистами ХК «Салават Юлаев»

Радий Хабиров сегодня встретился с главной хоккейной командой республики. В преддверии плей-офф визит Главы республики на «Уфа-Арену» стал хорошей традицией.
Первым соперником юлаевцев станет «Адмирал» (Владивосток). С этим соперником уфимцы еще не играли в плей-офф. Команда попала в решающую стадию розыгрыша Кубка Гагарина со второго места на «Востоке». Руководитель региона поблагодарил команду за яркую игру, боевой настрой и достойный результат по итогам регулярного чемпионата. Он отметил слаженную работу всего коллектива, а также тренерского штаба и пожелал хоккеистам побед. В конце встречи капитан юлаевцев Григорий Панин подарил Радию Хабирову свитер «Салавата».
Первую игру серии «Салават Юлаев» проведет сегодня. Прямую трансляцию матча с «Адмиралом» смотрите на БСТ. Начало в 18:45.