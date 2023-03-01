В Уфе показали, как реализуется проект «Футбол без границ»

«Футбол без границ». Так называется проект, который реализуется в разных городах России, в том числе и в Уфе. Проект помогает научиться играть в футбол детям с ограниченными возможностями здоровья, инвалидам. И занимаются с ними профессиональные тренеры. На одном из занятий в уфимской школе-интернате побывала съемочная группа БСТ.
Самые простые правила для самых маленьких футболистов. Воспитанники уфимской школы-интерната № 30 впервые начинают заниматься популярной игрой в мире. Поэтому им не сразу дают мячи – нужно научиться взаимодействовать. Видно разный уровень, причем даже у девочек: одни робко идут за мячом, другие могут уже легко обыграть соперника. Никита Качалкин попробовал себя в футболе впервые. Но уже на этой тренировке понял, в чем смысл: не в забитых мячах, а в эмоциях от своего умения.
Футбол – универсальный язык для общения и поле для развития, в том числе для детей-инвалидов. Это доказали организаторы проекта футбол без границ.
Преодолевать границы приходится не только детям, но и тренерам. Они изучают язык жестов, чтобы объяснить правила, помочь усвоить навыки.
И это вполне логично. Футбол для ребят не просто игра или спорт. Это шанс проявить свои возможности, которые скрыты на первый взгляд. Умение, помогающее раскрыть потенциал, а он есть у каждого.